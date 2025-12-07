Un utilitario cayó a un barranco tras esquivar un animal en La Falda

Despiste en la zona del Dique de La Falda
Un utilitario cayó a un barranco tras esquivar un animal en La FaldaEl hecho ocurrió esta madrugada sobre calle Manuel Rodríguez. El vehículo terminó fuera del camino y fue asistido por la Guardia Local y bomberos, que trabajaron en la prevención de riesgos.
Un utilitario Peugeot Partner terminó en un barranco este domingo por la mañana en la calle Manuel Rodríguez, cerca del dique de La Falda. Según relató la familia del conductor, el joven perdió el control cuando intentó esquivar un animal porcino que cruzó de forma repentina.
La Guardia Local encontró el rodado fuera del camino mientras realizaba una recorrida habitual. Al arribar, constataron que el conductor ya había sido llevado por un familiar y que no presentaba lesiones, aunque sí un fuerte susto por la maniobra y la caída.
En el lugar también trabajó una dotación de bomberos, que aseguró el vehículo retirando la batería y cerrando el suministro de gas. La familia quedó a cargo del retiro del utilitario mediante una grúa privada.