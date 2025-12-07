Un utilitario cayó a un barranco tras esquivar un animal en La Falda

Un utilitario Peugeot Partner terminó en un barranco este domingo por la mañana en la calle Manuel Rodríguez, cerca del dique de La Falda. Según relató la familia del conductor, el joven perdió el control cuando intentó esquivar un animal porcino que cruzó de forma repentina.

La Guardia Local encontró el rodado fuera del camino mientras realizaba una recorrida habitual. Al arribar, constataron que el conductor ya había sido llevado por un familiar y que no presentaba lesiones, aunque sí un fuerte susto por la maniobra y la caída.

En el lugar también trabajó una dotación de bomberos, que aseguró el vehículo retirando la batería y cerrando el suministro de gas. La familia quedó a cargo del retiro del utilitario mediante una grúa privada.