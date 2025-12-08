Accidente en el centro de Carlos Paz dejó a un motociclista lesionado

Un joven de 22 años resultó herido esta tarde tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de Finlay y Juan B. Justo, en pleno centro de Villa Carlos Paz.

Según los primeros datos, la motocicleta Motomel sx150cc que conducía impactó con un VW Voyage manejado por un hombre de 48 años, en circunstancias que aún deben establecerse.

El motociclista presentó politraumatismos y fue trasladado por un servicio de emergencias al hospital local, donde recibió asistencia médica. El tránsito en la zona registró demoras mientras trabajaba el personal policial y los equipos sanitarios.