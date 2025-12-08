Adolescente denunció que una guardia le arrancó un diente en un boliche

Una joven de 17 años denunció haber sido agredida en la madrugada de este lunes por una guardia de seguridad privada a la salida de un boliche ubicado en calle San Lorenzo al 160, en el sector de Nueva Córdoba.

De acuerdo con el testimonio de la adolescente, la agresora que cumplía funciones de seguridad en el lugar le habría propinado un golpe de puño en la boca por razones que aún no fueron esclarecidas. Como consecuencia del impacto, la víctima perdió una pieza dental.

Las autoridades policiales y judiciales intervienen para determinar las circunstancias que originaron el episodio, mientras se avanza con la investigación y la toma de declaraciones para establecer responsabilidades.