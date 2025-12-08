Alta Gracia: cayó una banda que vendía drogas a menores en una despensa

Un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico permitió desarticular una organización integrada por cinco personas mayores de edad, acusadas de comercializar cocaína y marihuana en Alta Gracia. La investigación se inició a partir de múltiples llamados al Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada en calles Salta y San Juan, en barrio Don Bosco, donde fueron detenidos tres hombres de 33, 34 y 42 años, y dos mujeres de 27 y 28. Durante la intervención se secuestraron 179 dosis de cocaína, dos de marihuana, dinero y distintos elementos de interés para la causa.

Las pesquisas determinaron que el grupo utilizaba una despensa como fachada para encubrir la venta de estupefacientes, una actividad que —según los indicios reunidos— incluía expendio a menores de edad y se realizaba a menos de 300 metros de la escuela Padre Domingo Viera.

Los cinco detenidos quedaron imputados por comercialización de estupefacientes agravada, conforme a lo dispuesto por la fiscalía de lucha contra el narcotráfico de segundo turno.