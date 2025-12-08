Argüello: intentó pagar $400 mil para frenar un control y cayó detenido

Un joven fue detenido en barrio Argüello tras un episodio ocurrido durante la intervención policial en un accidente de tránsito. Según indicaron fuentes del procedimiento, el hombre de 24 años habría intentado ofrecer $400 mil —entre efectivo y una transferencia— con el fin de interrumpir el avance de las actuaciones.

Los uniformados rechazaron la propuesta y procedieron a su detención en el lugar. En el operativo también se secuestraron el dinero en efectivo, un teléfono celular, bebidas alcohólicas y otros elementos que formaban parte de la escena.

El joven quedó a disposición del magistrado interviniente mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido.