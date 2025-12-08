Ataque en una panadería: cuatro menores arrestadas tras robar un celular

Cuatro adolescentes fueron detenidas este lunes por la mañana en barrio Zumarán, luego de ser acusadas de robar y agredir a la empleada de una panadería ubicada sobre boulevard Los Granaderos al 2000.

Según la denuncia, las jóvenes ingresaron al local y atacaron a la trabajadora a golpes de puño para sustraerle el teléfono celular, con el que huyeron inmediatamente.

Minutos después, personal policial montó un operativo en la zona que permitió identificar a las sospechosas, recuperar el dispositivo robado y proceder a su aprehensión. Las menores quedaron a disposición de la Justicia.