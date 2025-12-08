Buscan a una adolescente de 14 años desaparecida en Villa Nueva

La Departamental General San Martín emitió un pedido de paradero para Zahira Belén Sosa, de 14 años, quien fue vista por última vez el pasado viernes 5 de diciembre. La denuncia se radicó en la Comisaría de Villa Nueva y, desde ese momento, se activó el protocolo de búsqueda establecido para estos casos.

Zahira mide aproximadamente 1,48 metros, es de contextura delgada, tiene cabello castaño, tez trigueña y ojos verdes. Al ausentarse vestía un pantalón jogging negro de acetato, remera blanca de mangas cortas con escote en V y zapatillas blancas.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda contribuir a encontrarla. Las comunicaciones pueden dirigirse a los teléfonos de la Departamental General San Martín: (0353) 4619120 / 4619106 / 4619104; a la comisaría de Villa Nueva: (0353) 4919610; o a la dependencia policial más cercana.

La investigación está bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 3.