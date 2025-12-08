Caminera pide extrema precaución por lluvias intensas y ráfagas

La Policía Caminera emitió esta mañana un aviso dirigido a todos los usuarios de la red vial de Córdoba ante la presencia de tormentas de variada intensidad. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que las precipitaciones podrían darse en cortos períodos, con ráfagas intensas y ocasional caída de granizo.

Las autoridades remarcaron que estas condiciones pueden reducir la visibilidad, generar acumulación de agua sobre la calzada y ocasionar desvíos o demoras en distintos corredores provinciales. También se advirtió sobre la posibilidad de anegamientos en tramos bajos o cercanos a arroyos.

Desde Caminera recomendaron disminuir la velocidad, aumentar la distancia de frenado, mantener luces encendidas y evitar maniobras bruscas. Además, solicitaron revisar el estado del vehículo y atender cualquier indicación del personal apostado en rutas.