Córdoba: detienen a dos naranjitas por cobrar $6.000 a una conductora

Dos hombres que realizaban tareas de cuidacoches en Alta Córdoba fueron detenidos esta tarde luego de que una automovilista denunciara que le solicitaron $6.000 para permitirle estacionar su vehículo en las inmediaciones del estadio de Instituto.

Según informaron fuentes policiales, la mujer alertó a un móvil que se encontraba en la zona y describió la situación. Los efectivos localizaron a los dos hombres, de 30 y 31 años, y procedieron a identificarlos. Durante el procedimiento se incautaron dos chalecos refractarios utilizados para ofrecer el supuesto servicio de estacionamiento.

Ambos quedaron a disposición del magistrado interviniente mientras se continúa con las actuaciones correspondientes.