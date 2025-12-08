Córdoba: un colectivo y un auto chocaron y uno de los conductores estaba ebrio

Choque nocturno en Remedios de Escalada
Córdoba: un colectivo y un auto chocaron y uno de los conductores estaba ebrioEl siniestro ocurrió en avenida Japón y dejó daños importantes en un Citroën Xsara cuyo conductor presentaba intoxicación alcohólica, aunque no se registraron heridos entre los pasajeros del interno 32.
Un choque entre un colectivo de la empresa SiBus y un automóvil particular se produjo este domingo por la noche en barrio Remedios de Escalada, sobre avenida Japón al 700. El episodio ocurrió alrededor de las 21.50 y no dejó personas lesionadas.
El interno de la línea 32, conducido por un hombre de 39 años y con ocho pasajeros a bordo, resultó con daños en el paragolpes y la parrilla delantera. El otro vehículo involucrado, un Citroën Xsara conducido por un hombre de 51 años, terminó con importantes deformaciones en la carrocería y el despliegue de los airbags.
Bomberos de la Policía de Córdoba y un servicio de emergencias acudieron al lugar y asistieron al automovilista, aunque no fue necesario su traslado. Según indicaron fuentes del procedimiento, el conductor del Xsara presentaba signos de intoxicación alcohólica al momento del choque.