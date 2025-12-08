Córdoba: un colectivo y un auto chocaron y uno de los conductores estaba ebrio

Un choque entre un colectivo de la empresa SiBus y un automóvil particular se produjo este domingo por la noche en barrio Remedios de Escalada, sobre avenida Japón al 700. El episodio ocurrió alrededor de las 21.50 y no dejó personas lesionadas.

El interno de la línea 32, conducido por un hombre de 39 años y con ocho pasajeros a bordo, resultó con daños en el paragolpes y la parrilla delantera. El otro vehículo involucrado, un Citroën Xsara conducido por un hombre de 51 años, terminó con importantes deformaciones en la carrocería y el despliegue de los airbags.

Bomberos de la Policía de Córdoba y un servicio de emergencias acudieron al lugar y asistieron al automovilista, aunque no fue necesario su traslado. Según indicaron fuentes del procedimiento, el conductor del Xsara presentaba signos de intoxicación alcohólica al momento del choque.