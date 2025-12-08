Detectaron un nuevo caso de sarampión en Entre Ríos y se reactivó la alerta a nivel nacional

El Ministerio de Salud de la Nación informó este fin de semana la detección de un caso de sarampión en Entre Ríos y reactivó la alerta nacional para reforzar la vigilancia epidemiológica en todo el país. El paciente es un nene de dos años que reside en Santa Elena, en el departamento La Paz.

Según precisó la cartera sanitaria, el niño cuenta con una dosis de la vacuna triple viral aplicada en noviembre de 2024 y no presenta comorbilidades. Los primeros síntomas aparecieron a finales de noviembre, con 38° de fiebre, exantema generalizado y manifestaciones respiratorias altas.

El menor posee antecedentes de viaje entre el 14 y 15 de noviembre a Casilda, en la provincia de Santa Fe, dato clave para la investigación del posible nexo epidemiológico. Tras una primera consulta en el Centro Pediátrico Santa Elena, donde no requirió internación, se activó el protocolo correspondiente por sospecha de la enfermedad. La confirmación del caso llegó a través de un resultado positivo por PCR. Desde el Ministerio señalaron que “el protocolo de actuación se había activado de inmediato ante la sospecha inicial del caso”, de acuerdo con un comunicado difundido en X.

Las autoridades nacionales trabajan junto al Gobierno de Entre Ríos para garantizar el seguimiento de los contactos estrechos, la verificación de esquemas de vacunación y la vigilancia de síntomas compatibles con sarampión.

Desde la aparición de los primeros indicios, se enviaron muestras para su análisis y se iniciaron acciones de bloqueo en la zona. En la actualidad, el niño permanece clínicamente estable, en aislamiento domiciliario y con acompañamiento del Centro Pediátrico. El Ministerio remarcó que “la consulta temprana ante la aparición de síntomas y la vacunación oportuna son esenciales para evitar la propagación del virus”.

Reunión de especialistas y próximos pasos

En este contexto, la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión se reunió este sábado para evaluar la situación y coordinar los próximos pasos del protocolo nacional.

El director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, destacó la importancia de la rapidez en la respuesta sanitaria y la búsqueda del nexo epidemiológico. “Desde la sospecha se inició el aislamiento del paciente, el control de carnets de vacunación y la vigilancia de posibles síntomas en los contactos estrechos”, afirmó. Además, adelantó que el equipo de Vigilancia reforzará el lunes la investigación epidemiológica, evaluará nuevas tomas de muestra y continuará con las acciones de bloqueo para evitar la propagación del virus.