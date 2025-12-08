Detienen en Río Cuarto a un hombre buscado por amenazas calificadas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo este domingo a un hombre con pedido de captura vigente durante un control preventivo realizado en la ciudad de Río Cuarto. El operativo se enmarcó en el plan estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal y contó con la participación de personal de la Compañía de Intervenciones Especiales.

El procedimiento principal tuvo lugar en barrio Sáenz Peña, donde se identificó a un hombre mayor de edad requerido por la Fiscalía de 3ª Nominación por amenazas calificadas y lesiones leves. Al constatarse la vigencia del pedido, se dispuso su inmediata detención.

En paralelo, se desarrollaron recorridos preventivos en los sectores de 400 Viviendas e Hipódromo, además de un control vehicular sobre la Ruta Nacional 158, en continuidad con las medidas de seguridad diagramadas para la jornada.

El detenido fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición del magistrado interviniente.