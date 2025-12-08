Fue a consultar un estado judicial y quedó detenido en la Comisaría 6ª

General Paz, trámite inesperado
Fue a consultar un estado judicial y quedó detenido en la Comisaría 6ªUn hombre que acudió por sus propios medios a verificar su estado judicial fue detenido al confirmarse que tenía un pedido de captura vigente por una causa de violencia familiar.
Esta mañana, en la sede ubicada sobre Avenida 24 de Septiembre al 1455, personal de la Comisaría 6ª detuvo a un hombre mayor de edad que había ingresado a consultar su situación judicial en la Unidad Judicial.
Durante la verificación de sus datos en el sistema policial, se constató que registraba un pedido de captura vinculado a una causa de violencia familiar. La confirmación activó el procedimiento inmediato y el hombre fue detenido sin resistencia.
Tras ser notificado, quedó a disposición del magistrado interviniente mientras continúan las actuaciones previstas para estos casos.