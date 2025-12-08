Fue a consultar un estado judicial y quedó detenido en la Comisaría 6ª

Esta mañana, en la sede ubicada sobre Avenida 24 de Septiembre al 1455, personal de la Comisaría 6ª detuvo a un hombre mayor de edad que había ingresado a consultar su situación judicial en la Unidad Judicial.

Durante la verificación de sus datos en el sistema policial, se constató que registraba un pedido de captura vinculado a una causa de violencia familiar. La confirmación activó el procedimiento inmediato y el hombre fue detenido sin resistencia.

Tras ser notificado, quedó a disposición del magistrado interviniente mientras continúan las actuaciones previstas para estos casos.