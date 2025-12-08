Gendarmería halló más de 3 kilos de droga en un colectivo hacia Córdoba

Más de tres kilos de cocaína fueron secuestrados en un control vial realizado sobre la Ruta Nacional 9, donde gendarmes de la Sección Seguridad Vial Sinsacate inspeccionaron un ómnibus procedente de Jujuy con destino a la ciudad de Córdoba. La intervención permitió detener a dos pasajeras que quedaron vinculadas al hallazgo.

Durante la verificación del transporte, el personal descubrió una mochila sin dueño aparente. Con la presencia de testigos y la asistencia del perro detector de narcóticos “Cóndor”, se constató que en su interior había varios paquetes rectangulares con una sustancia sospechosa.

Especialistas de Criminalística realizaron las pruebas de campo, que dieron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 3 kilos 219 gramos. El material fue secuestrado como evidencia.

El Juzgado Federal N.º 3 de Córdoba dispuso la detención de las dos mujeres involucradas y el decomiso del estupefaciente. La investigación continúa para determinar el origen y destino final de la droga.