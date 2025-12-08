Hallan sin vida a un hombre en el río Xanaes y la Justicia investiga las causas

Efectivos policiales acudieron en las últimas horas a la vera del río Xanaes, en cercanías del Puente Carretero de Río Segundo, donde fue hallado el cuerpo semisumergido de un hombre de 65 años.

Un servicio de emergencias llegó hasta el lugar y confirmó el fallecimiento, mientras personal policial resguardó la zona para el trabajo de los equipos especializados.

La Justicia inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte y determinar las causas con apoyo de pericias técnicas.