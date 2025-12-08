Hallazgo en la ribera del Xanaes

Hallan sin vida a un hombre en el río Xanaes y la Justicia investiga las causas

El cuerpo, perteneciente a un hombre de 65 años, fue encontrado semisumergido cerca del Puente Carretero en Río Segundo; se aguardan pericias para determinar cómo ocurrió el hecho.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
lunes, 8 de diciembre de 2025 · 00:00

Efectivos policiales acudieron en las últimas horas a la vera del río Xanaes, en cercanías del Puente Carretero de Río Segundo, donde fue hallado el cuerpo semisumergido de un hombre de 65 años.

Un servicio de emergencias llegó hasta el lugar y confirmó el fallecimiento, mientras personal policial resguardó la zona para el trabajo de los equipos especializados.

La Justicia inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte y determinar las causas con apoyo de pericias técnicas.

Comentarios