Investigan la muerte de una joven de 22 años en un domicilio de Rumipal

En horas de la noche, personal policial y un servicio de emergencias acudieron a un domicilio ubicado sobre Ruta 5, entre calles 5 y 6 del barrio El Terrón, en Villa Rumipal, donde confirmaron el fallecimiento de una joven de 22 años.

A partir del hallazgo, una mujer de 64 años —madre de la víctima— quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y las declaraciones que permitan determinar cómo ocurrieron los hechos.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de 1° Turno de Río Tercero, conducida por la Dra. Maricel Abrile, que dispuso las primeras medidas judiciales y técnicas para esclarecer la situación.