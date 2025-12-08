Mina Clavero: un hombre detenido por agredir a una mujer en una vivienda

Un hombre de 34 años, domiciliado en Villa Cura Brochero, fue detenido en Mina Clavero luego de que personal de la Patrulla Preventiva acudiera a un domicilio tras recibir un llamado de alerta por una situación de violencia de género. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a una mujer siendo agredida y procedieron a intervenir de inmediato.

El hombre fue reducido en el interior de la vivienda y trasladado a la dependencia policial, donde permanece alojado a disposición del magistrado interviniente. La denuncia y las actuaciones continúan bajo los protocolos establecidos para estos casos.