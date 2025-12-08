Misteriosa camioneta abandonada en Villa del Dique contenía armas cargadas

Durante la madrugada, personal policial detectó una camioneta Renault Oroch estacionada en la vía pública en Villa del Dique, sin nadie a su alrededor. Al verificar la patente, los agentes advirtieron que no coincidía con la del vehículo, lo que abrió la sospecha de que podría tratarse de un rodado robado.

Al inspeccionar el interior, los efectivos encontraron dos revólveres —uno calibre .38 y otro calibre .22, ambos con seis cartuchos—, además de un envase de gas pimienta, chapas patentes con otra numeración, una mochila con gorros de lana, destornilladores, barbijos, una pinza y un rollo de hilo plástico reforzado.

El vehículo quedó a disposición de la Justicia y se aguardan pericias para determinar su procedencia y el posible uso de los elementos secuestrados.