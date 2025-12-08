Motociclista lesionado tras chocar con un taxi en el centro de Córdoba

Un motociclista de 49 años resultó con lesiones leves tras chocar con un taxi durante la madrugada de este lunes en el centro de Córdoba. El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Maipú y calle Sarmiento, por causas que se investigan.

El taxi era conducido por un joven de 19 años, y el accidente involucró a una motocicleta Corven Energy 110 cc. Personal de un servicio de emergencias asistió al motociclista en el lugar, quien no necesitó ser trasladado a un hospital.

La Policía trabaja para determinar las circunstancias del choque y la responsabilidad de los conductores involucrados.