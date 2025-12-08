Policía recupera la Plaza de las Américas y reubica personas en situación de calle

La Policía de Córdoba realizó un operativo preventivo en la Plaza de las Américas para recuperar un espacio público que había sido ocupado por personas en situación de calle.

Durante el despliegue, se logró reubicar a quienes habitaban precariamente el lugar, trasladándolos a centros de asistencia y contención. De esta manera, el espacio verde puede continuar siendo un lugar destinado a la recreación y esparcimiento de todos los vecinos.

La intervención refleja el trabajo conjunto de la fuerza policial y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, reafirmando el compromiso con la preservación de los espacios públicos y la asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad.