Río Segundo: identificaron al hombre hallado sin vida en el Xanaes

Fue encontrado sin vida cerca del Puente Carretero
Río Segundo: identificaron al hombre hallado sin vida en el XanaesSe confirmó que se trataba de Edgardo Mohr, de 65 años, residente en un geriátrico de Río Segundo, cuyo cuerpo fue hallado por un vecino mientras caminaba por la costanera.
El cuerpo hallado flotando en el río Xanaes, en cercanías del Puente Carretero de Río Segundo, fue identificado como Edgardo Mohr, de 65 años, oriundo de Córdoba capital y residente en un geriátrico de la ciudad. La identificación fue realizada por su hermana, quien reconoció sus pertenencias y características físicas.
Según indicaron fuentes del caso, el hombre habría salido del geriátrico durante la noche del viernes, aunque esa salida no fue informada a la Policía. Su cuerpo fue encontrado el mediodía del sábado por un vecino que caminaba por la costanera y advirtió la presencia del cuerpo flotando a pocos metros de la orilla.
Las autoridades judiciales aguardan los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento, mientras se investigan las circunstancias previas a su desaparición.