Sacanta: un Vectra terminó contra el alambrado tras un despiste

Un automóvil sufrió un despiste esta mañana en la Ruta E-52, a la altura del kilómetro 6, en jurisdicción de Sacanta. Al arribar al lugar, personal policial constató que un Chevrolet Vectra había quedado apoyado contra el alambrado de la banquina.

El rodado pertenece a un hombre domiciliado en la localidad de Luque. De acuerdo con las primeras verificaciones en el sitio, no se registraron personas lesionadas y el hecho dejó únicamente daños materiales.

La zona fue señalizada mientras se realizaban las actuaciones correspondientes.