Tanti y Villa General Belgrano: dos asaltos con un patrón que se repite

Dos hechos violentos registrados en Tanti y Villa General Belgrano generaron preocupación por la similitud en la dinámica de los asaltos. En ambos casos, grupos de personas armadas ingresaron a viviendas, sorprendieron a los ocupantes, los sometieron con amenazas directas y exigieron dinero, pertenencias y claves bancarias para realizar transferencias.

El episodio más reciente ocurrió hoy en Villa General Belgrano, donde un hombre de 31 años denunció que cuatro personas irrumpieron en su casa de calle Uritorco. Según su relato, redujeron a su familia mediante amenazas, sustrajeron dinero y electrodomésticos, y también exigieron efectuar transferencias por un monto aún no determinado antes de escapar.

Días antes, un grupo de amigos había sido víctima de un asalto de extrema violencia en una vivienda rural de Tanti. Allí, tres hombres armados irrumpieron mientras las víctimas cenaban al aire libre, las golpearon, las ataron de pies y manos y las mantuvieron encerradas en un baño. Durante el asalto, revisaron la casa, exigieron claves bancarias y realizaron movimientos en los teléfonos de las víctimas antes de huir con dinero, pertenencias y dos motocicletas.

Aunque no existe confirmación oficial que vincule ambos episodios, la coincidencia en las amenazas, la exigencia de claves, el aprovechamiento de viviendas aisladas y la presión para realizar operaciones bancarias lleva a pensar si pueden responder a un modo de actuar reiterado en zonas serranas.

Las actuaciones judiciales continúan en reserva, mientras las comunidades de Tanti y Villa General Belgrano expresan preocupación por la reiteración de hechos con características similares.

Las coincidencias