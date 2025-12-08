Un auto se salió de la ruta en Altas Cumbres y causó heridas a una ocupante

Un vehículo Renault que circulaba por la Ruta E-34 se despistó esta mañana en el kilómetro 13, a la altura de Mina Clavero. En el automóvil viajaban un hombre de 34 años y una mujer de 37, ambos de Córdoba Capital.

Según los primeros datos, el rodado perdió el control por causas que aún deben establecerse y terminó fuera de la calzada. La mujer manifestó dolores en el cuello y la cabeza tras el impacto, por lo que recibió asistencia médica en el lugar por parte del servicio de emergencias.

El tránsito en la zona se mantuvo reducido mientras trabajaban los equipos de seguridad vial.