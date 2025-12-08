Un hombre terminó hospitalizado tras recibir una herida en el tórax

Un hombre de 33 años permanece internado luego de haber sufrido una herida de arma blanca en el tórax durante una discusión con otro individuo, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en un domicilio de Manzana 3, en barrio Cooperativa Pilcomayo, desde donde la víctima fue trasladada al Hospital Príncipe de Asturias. Tras recibir las primeras atenciones, los médicos dispusieron su derivación al Hospital de Urgencias debido a la gravedad de la lesión.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 4, a cargo del Dr. Víctor Chiapero, que trabaja para establecer las circunstancias del episodio y dar con el responsable.