Un micro con 50 pasajeros chocó contra un camión y murió su chofer

Un trágico siniestro vial ocurrido este domingo a las 6:20 en el kilómetro 732 de la Ruta 22, cerca de Médanos (provincia de Buenos Aires), dejó como saldo la muerte del conductor de un micro de larga distancia y varios pasajeros con golpes leves. El episodio estuvo marcado por una visibilidad casi nula debido a una densa nube de humo que cubría la calzada.

Según los primeros datos, el camión Scania 420 (GEC 505) de la empresa Cruz del Sur, conducido por Luis Alberto Colicheo (41), avanzaba por la traza cuando fue embestido desde atrás por una unidad de Vía TAC. El ómnibus transportaba 50 pasajeros y era manejado por Marcelo Miguel Cepeda (50), quien falleció en el lugar a causa de la violencia del impacto.

La cortina de humo se originó por un incendio iniciado el día anterior a raíz de la caída de un cable de EDES en el kilómetro 731,5. El fuego continuaba activo durante la mañana, afectando la visibilidad en varios tramos de la ruta, lo que habría sido determinante para el siniestro, según fuentes policiales consultadas.

Los pasajeros recibieron asistencia en el lugar y presentaban lesiones de menor consideración. Equipos de emergencia, bomberos y personal vial trabajaron para asegurar la zona y restablecer la circulación.