Un policía franco de servicio rescató a un oso melero acorralado por perros

Un oso melero fue rescatado esta mañana en San José por un efectivo del DUAR que se encontraba franco de servicio. El animal estaba acorralado por varios perros en el sector cercano a una vivienda, una situación que ponía en riesgo su integridad.

Al notar el peligro, el policía intervino de inmediato para separar a los animales y asegurar al ejemplar, que no presentaba lesiones visibles. Después de retirarlo del lugar, se coordinó su traslado con personal especializado, que confirmó su buen estado de salud.

Ya estabilizado, el oso melero fue llevado a un área segura y posteriormente reinsertado en su hábitat natural, completando un procedimiento que buscó minimizar el estrés del animal y garantizar su conservación.