Un vehículo perdió una rueda y terminó contra un poste de luz en Villa del Lago

Un accidente se registró esta mañana a las 06:48 en barrio Villa del Lago, en Villa Carlos Paz, cuando un hombre de 27 años que circulaba por calle Sarmiento perdió el control de su vehículo Gol Trend luego de que una de las ruedas delanteras se rompiera de manera repentina.

El auto terminó impactando contra un poste de alumbrado público. En el asiento acompañante viajaba su hermano, de 24 años, quien sufrió un traumatismo de cráneo y perdió el conocimiento tras el impacto.

Personal de emergencias acudió rápidamente al lugar y trasladó al joven herido al Hospital Sayago para su atención. El conductor no presentó lesiones de consideración.