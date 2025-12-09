Bomberos evacúan a vecinos por un fuego en un quinto piso

Un incendio se registró hace instantes en un departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de calle Montevideo 889, en barrio Observatorio. Personal de Bomberos llegó de inmediato al lugar y trabaja para sofocar las llamas mientras se realiza la evacuación de los residentes del inmueble.

Según informaron fuentes policiales, varias personas fueron retiradas preventivamente del edificio para resguardar su seguridad mientras las dotaciones avanzan con las tareas de control. Las causas del inicio del fuego aún no fueron determinadas.

El tránsito en la zona permanece reducido y se recomienda evitar el sector hasta que el operativo quede finalizado. Bomberos y personal policial continúan trabajando en el lugar.