Buscan familias para adoptar a un niño y a una adolescente

El Registro Único de Adopciones (RUA) de Córdoba realizó dos convocatorias públicas para personas, familias o parejas que se encuentren en condiciones de adoptar y ofrecer un entorno afectivo y estable a un niño de ocho años y a una adolescente de 13 que actualmente residen en la ciudad de Jesús María. Ambos llamados son independientes y fueron solicitados por el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar, Género y Faltas de Jesús María, a cargo de la jueza Virginia Liendo.

El primer caso corresponde a un niño de ocho años, descrito como extrovertido, inteligente, sociable y afectuoso. Disfruta del fútbol y del rugby, y mantiene un buen desempeño escolar en tercer grado, especialmente en matemática y lengua. Si bien presenta algunas dificultades para regular sus emociones, recibe acompañamiento psicológico y psiquiátrico, y las intervenciones profesionales señalan que estas conductas pueden mejorar. El niño mantiene vínculo con su hermana, con quien convive en el espacio de resguardo, por lo que se sugiere sostener ese contacto.

El segundo llamado está dirigido a una adolescente de 13 años. La joven es responsable, sociable y reservada a la hora de hablar sobre sus emociones. Le gusta escuchar música, participar de actividades al aire libre y practica vóley como actividad recreativa. Cursa primer año del nivel secundario con buen rendimiento y cuenta con acompañamiento psicológico. También mantiene vínculo con su hermano menor, con quien reside, y se recomienda preservar esa relación.

En ambos casos, se busca un entorno familiar capaz de sostener las necesidades específicas de los adolescentes, acompañar los tratamientos profesionales ya iniciados y ofrecer estabilidad, afecto y contención para favorecer su desarrollo integral.

Las personas interesadas en la convocatoria del niño deben ingresar a https://rua.justiciacordoba.gob.ar/convocatorias/, seleccionar la referencia 15/25 y completar el formulario correspondiente. Para la convocatoria de la adolescente, deben seleccionar la referencia A11/25 en la misma plataforma.