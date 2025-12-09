Carlos Paz: una adolescente se tiró de una Hilux para escapar del conductor en La Quinta

La madrugada de este martes dejó un episodio aún rodeado de dudas en barrio La Quinta. Cerca de las 4, una adolescente de 17 años terminó herida tras caer —o arrojarse— de una camioneta en movimiento en calle Asunción al 150. Los primeros equipos que llegaron a la zona encontraron a la joven lesionada y solicitaron su traslado inmediato a un centro de salud local, donde se constató un traumatismo de cráneo.

El conductor, un hombre de 23 años, fue detenido en el lugar y la Toyota Hilux quedó secuestrada para su análisis. Hasta el momento, solo trascendió la versión de la joven, quien afirmó que había pedido varias veces que detuvieran el vehículo y que, ante la negativa, decidió saltar. Sin embargo, las autoridades aclararon que aún no se puede establecer con precisión qué ocurrió dentro de la camioneta ni cuál fue la secuencia completa de los hechos.

El caso quedó en manos del magistrado interviniente, que ordenó nuevas medidas para reconstruir la situación. Por ahora, la investigación se centra en determinar por qué la joven salió del vehículo en esas circunstancias y cuál fue el rol del conductor en el episodio.