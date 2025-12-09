Condenaron al expolicía jubilado que mató a su vecino por el volumen de la música en Navidad

La Justicia condenó a ocho años y seis meses de prisión efectiva a Rafael Horacio Moreno, el policía retirado de 75 años que asesinó a su vecino Sergio David Díaz, de 40, tras una discusión por el volumen de la música en la última Nochebuena en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador.

La sentencia fue dictaminada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de La Matanza, bajo la dirección de la jueza Lucila Pacheco, luego de que un jurado popular lo hallara responsable.

Además de la pena de prisión, el exoficial fue inhabilitado por 10 años para la tenencia y portación de armas de fuego. La jueza Pacheco rechazó el pedido de la defensa para que Moreno cumpliera la pena en su domicilio, ordenando su cumplimiento en un penal.

La condena generó descontento en la familia de la víctima. La bronca se centra en la calificación del delito: la querella había solicitado que Moreno fuera condenado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", lo que conlleva penas mayores.

Sin embargo, el jurado popular decidió que la muerte del colectivero se trató de un "homicidio culposo" (sin intención de matar).