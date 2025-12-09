Condujo una moto robada, chocó y terminó hospitalizado; ocurrió en Córdoba

Un joven de 22 años resultó gravemente herido anoche tras protagonizar un accidente en la esquina de San Jerónimo y Callao, en barrio Acosta, mientras circulaba a bordo de una motocicleta que había sido robada momentos antes. El impacto involucró a un Volkswagen Fox conducido por un hombre de 32 años, quien no presentó lesiones.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el choque ocurrió alrededor de las 21.40. La motocicleta, una KTM Duke 200, tenía pedido de secuestro vigente al momento del siniestro. Tras el impacto, el joven fue trasladado al Hospital Tránsito Cáceres de Allende, donde ingresó con fractura en el fémur derecho, traumatismo en el hombro derecho y una herida cortante en el mentón.

El rodado y el herido quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias del hecho.