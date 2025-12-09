Cuadernos: se desarrolla una nueva jornada del juicio con Cristina Kirchner presente

Una nueva jornada del juicio por los Cuadernos de las Coimas iniciará este martes a las 13.30 de manera virtual y que tendrá, otra vez, a la ex presidenta Cristina Kirchner como foco central.

El TOF 7 continuará con la lectura de los requerimientos por la "La Camarita". Se trata del expediente que se desprende de la causa madre y en el que se investiga sobornos que tenían como origen a la Cámara de la Construcción.