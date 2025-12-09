Despiste en Altas Cumbres: trasladaron al conductor herido al Hospital Sayago

Este mediodía, un utilitario terminó fuera de la calzada en el kilómetro 55 de la Ruta 34, en un tramo sinuoso donde el tránsito suele ser intenso. Según las primeras informaciones, el vehículo se desvió de su línea de circulación por motivos que aún se investigan y quedó con daños importantes.

El conductor, único ocupante, recibió asistencia por parte del personal médico que llegó a la zona y fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago de Carlos Paz para una evaluación más completa.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, servicios de emergencias de Mina Clavero y del Punilla Sur, además de bomberos de Icho Cruz. Las dotaciones aseguraron el sector, ordenaron la circulación y colaboraron con las primeras actuaciones mientras se determinan las causas del despiste.