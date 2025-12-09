Disturbios al cierre de un festejo de egresados terminaron con intervención policial

El cierre de un evento de egresados en General Cabrera terminó esta mañana con un incidente que obligó a interrumpir la celebración. Según relataron testigos, los disturbios comenzaron cuando se generaron peleas entre grupos de asistentes, lo que desordenó por completo el final de la fiesta.

El episodio ocurrió alrededor de las seis, en un salón privado donde se había montado un operativo de seguridad preventivo. La policía ingresó cuando los enfrentamientos empezaron a escalar y recurrió al uso de armamento menos letal de manera indirecta para dispersar a los grupos involucrados. La intervención duró unos veinte minutos y permitió descomprimir la situación sin que se produjeran traslados.

Tras la dispersión, la fiesta quedó definitivamente suspendida y el personal policial se mantuvo en el exterior del predio hasta que el movimiento se normalizó. En paralelo, se inició una investigación para identificar a quienes protagonizaron los incidentes.