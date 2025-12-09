Dos heridos graves tras un siniestro vehicular en Villa General Belgrano

Choque en la Ruta S274 dejó dos heridos
Dos heridos graves tras un siniestro vehicular en Villa General BelgranoEl hecho ocurrió anoche en la Ruta S274, donde un vehículo terminó con daños severos y sus ocupantes sufrieron fracturas y traumatismos. Ambos fueron trasladados al Hospital Eva Perón.
Anoche, un accidente en la Ruta S274, a la altura de Bosque Don Otto, dejó a dos personas con lesiones de consideración. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron un vehículo con daños importantes y a sus ocupantes heridos.
Personal que intervino realizó el corte del suministro eléctrico del rodado para evitar riesgos adicionales mientras se asistía a las víctimas. Según fuentes médicas, ambos presentaban fracturas en miembros superiores e inferiores, además de un traumatismo de cráneo asociado a la falta de casco.
Las dos personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional Eva Perón, donde quedaron bajo atención especializada. Las autoridades buscan establecer las causas del accidente.