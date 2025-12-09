Dos heridos graves tras un siniestro vehicular en Villa General Belgrano

Anoche, un accidente en la Ruta S274, a la altura de Bosque Don Otto, dejó a dos personas con lesiones de consideración. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron un vehículo con daños importantes y a sus ocupantes heridos.

Personal que intervino realizó el corte del suministro eléctrico del rodado para evitar riesgos adicionales mientras se asistía a las víctimas. Según fuentes médicas, ambos presentaban fracturas en miembros superiores e inferiores, además de un traumatismo de cráneo asociado a la falta de casco.

Las dos personas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Regional Eva Perón, donde quedaron bajo atención especializada. Las autoridades buscan establecer las causas del accidente.