El penalista Carlos Nayi asumió como abogado de la familia Vidosa

El prestigioso penalista Caarlos Nayi asumió como abogado de Marcelo Vidosa que se constituyó como querellante en nombre de su nieta, menor de edad, hija de la víctima Agustina de 23 años, quien perdiera la vida en el accidente protagonizado por una motocicleta al estrellarse contra un colecttivo de la emprresa Fono bus en la avenida Cárcano en la zona sur de Carlos Paz.

El trágico impaacto se dio alrededor de las 19 horas del viernes pasado, cuando la moto Honda Brava 110cc (conducida por un menor de 16 años y donde Agustina Vidosa iba como acompañante) impactó contra un colectivo interurbano de la empresa Fono Bus. Agustina perdió la vida al instante, mientras el menor fue trasladado al Hospital Sayago de Carlos Paz.

La joven dejó una hija que está bajo la custodia de sus padres Marcelo y Guadalupe Vidosa, quienes residen en la Comuna de Mayú Sumaj.