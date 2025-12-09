“Hacete cargo”: la carta del hombre que mató a su hijo de 4 años y se suicidó

Gustavo Suárez, el hombre de 48 años que mató a su pequeño hijo de 4 años y después se suicidó, había dejado una carta en donde premeditaba el hecho, con palabras horrorosas, culpó de las muertes a la madre del menor y le pidió que se “haga cargo” de lo ocurrido.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hecho ocurrió en la madrugada de este martes 9 de diciembre, en el partido bonaerense de Coronel Suárez, cuando el hombre estacionó el camión que conducía a 150 metros de la ruta 60, llamó por teléfono a su ex mujer, Daiana García y la alertó sobre lo que iba a hacer.

García, que es sargento de la Policía Comunal, dio aviso a los efectivos para que se arrimen al lugar con urgencia, sin embargo, cuando llegaron, se encontraron con ambos dentro del vehículo estacionado, ambos con un disparo en la cabeza, el menor aún tenía algunos signos vitales, finalmente falleció en el hospital.

El hombre había anticipado el suceso a través de una carta que publicó en los estados de WhatsApp: “Por culpa tuya nos fuimos para siempre. Jamás vas a poder olvidar a Fran y a mí, aunque no te guste eso, y por culpa tuya nos fuimos para siempre. Por ser una (...) que él no merecía y muy mala mujer”.

“Daiana, nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste, te propusimos que no te vayas a Pigüé y lo hiciste igual, no te importó el amor de tu hijo, así que ahora hacete cargo de tus actos”, continuó el escrito.

En línea, el hombre insistió: “Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir. Siempre con mentiras como vos estás acostumbrada a tratar a todo el mundo. Tenés que aprender a no mentir y jugar con las personas o sus sentimientos”.

“Yo te había dejado el camino libre hasta hace poco cuando me empezaste a invitar a tu casa y me propusiste irnos a vivir a otro lado y tener otro hijo. Me parecía medio loco todo, pero lo único que quería era ver a mi hijo crecer feliz con su mamá y papá y con un hermanito más”, añadió.

“Luego arrancaste con un martes trece como siempre, ahora a llorar a la iglesia, Daiana García. Me voy con mi bebé Francisco porque le prometí cuidarlo siempre y así lo haré. Él va a estar bien junto a mí dónde quiera que estemos y no en una vida de mierda que le podes dar vos acá, dejándolo tirado en un lado u otro para irte con algún macho porque es lo primero que siempre haces”, insistió.

“A vos el nene no te importa y nunca te importó. Ahora seguí con tu vida como vos decís, con tus 34 años, pero veamos qué tan feliz sos cuando veas un nene como Fran con su mamá, con su guardapolvo de jardín como usaba tu hijo o veas niños jugando como podría estar él y se lo arrebataste vos por una vida de turra. Te plantearás si es mejor vida esa o la de una familia”.

“No vale la pena despedirnos porque no te lo mereces. Me voy convencido de que la vida siempre te devuelve todo lo que das. Amor y respeto hacia los demás y vos nunca vas a tener eso para con vos, Daiana García”, cerró Suárez. (NA)