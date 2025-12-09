Investigación de meses terminó con una pareja detenida por venta de droga

Esta madrugada, una investigación que llevaba varios meses derivó en un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en barrio Sargento Cabral, donde una pareja de 39 años fue detenida en el marco de un procedimiento ordenado por el Ministerio Público Fiscal.

El allanamiento se realizó en una vivienda situada sobre calle Antonio Arcos. Allí, los equipos de la FPA incautaron varias dosis de cocaína, $447.800, una motocicleta y otros elementos considerados relevantes para el avance de la causa.

Según fuentes vinculadas al operativo, la pareja no solo comercializaba estupefacientes desde el domicilio, sino que además realizaba entregas a consumidores en la Plaza de la Niñez, lo que amplió el cuadro investigativo y aceleró la intervención.

Por disposición de la fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Tercer Turno, todo lo secuestrado y los detenidos fueron trasladados a sede judicial, donde continuará la investigación a cargo del magistrado interviniente.