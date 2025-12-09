La causa del parroquial espera Cámara Gesell mientras crece la tensión

Las familias del Jardín Margarita A. de Paz volvieron a manifestarse esta mañana en Tribunales de Villa Carlos Paz para reclamar avances en las denuncias por presunto abuso sexual que afectan a dos niñas de la institución. En este contexto, el abogado querellante Pablo Pigini mantuvo una reunión con la fiscal Jorgelina Gómez y con la secretaria del fiscal Ricardo Mazzuchi, donde recibió información sobre el estado actual del expediente.

Pigini explicó que la fiscalía ya solicitó los turnos de las pericias pendientes y que ahora aguardan la confirmación de las fechas. “Una vez que se lleven a cabo las pericias y estén los resultados, van a seguir avanzando con la investigación”, señaló a EL DIARIO tras el encuentro.

El abogado remarcó la preocupación de las familias por el tiempo transcurrido. “Ha pasado mucho tiempo, sobre todo en la primera denuncia del 19 de mayo. Hace menos de un mes que soy querellante, y desde entonces la causa empezó a avanzar”, dijo. También indicó que existe la posibilidad de unificar las dos denuncias, aunque eso dependerá de si las pericias revelan un nexo entre los casos.

Respecto a las cámaras de seguridad del día señalado por las madres, Pigini expresó que aún no cuenta con novedades: “Lo he solicitado a la fiscalía para que pidan al colegio el material, si es que existe. Pero la causa está bajo secreto de sumario, y eso limita la información que pueden brindarme”.

Durante la manifestación, una de las madres expresó su dolor ante la falta de acompañamiento social: “Es muy triste que nadie se involucre. Estamos hablando de niños de 3 y 4 años, y aunque fueran de 12 o 15, siguen siendo menores y es muy difícil que tengan voz. Agradezco a quienes están hoy acá, pero ojalá la sociedad cambie. Los chicos no tienen voz y necesitan que hablemos por ellos”.

Pigini también se refirió a los comunicados emitidos por la escuela y por la fiscalía tras la protesta del viernes. Aseguró que, si bien informan decisiones tomadas, no satisfacen la necesidad central de las familias: “Las madres quieren una respuesta concreta sobre lo que ocurrió con las niñas. Eso es lo más importante”.

El abogado reconoció que las familias esperaban ser recibidas directamente por los fiscales y que la ausencia de ese encuentro generó malestar. “Son cuestiones del proceso y del secreto de sumario. Las madres están esperando respuestas más directas”, afirmó.

La cercanía de la feria judicial aumenta la preocupación del grupo. “Eso desespera un poco”, admitió Pigini, aunque se mostró esperanzado en que antes del receso puedan concretarse al menos algunas de las medidas pendientes.