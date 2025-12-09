La Policía halló una réplica de escopeta y un cartucho en poder de dos adolescentes

Anoche, en barrio Villa Urquiza, un control preventivo derivó en la detención de dos adolescentes que circulaban con una réplica de arma de fuego en la vía pública. El procedimiento se desarrolló mientras personal policial realizaba recorridos habituales en la zona.

Según fuentes vinculadas al operativo, los jóvenes portaban una escopeta de fabricación casera y un cartucho calibre 16, elementos que fueron secuestrados en el lugar para su peritaje. La intervención se concretó sin incidentes y permitió asegurar el material detectado.

Los adolescentes fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la investigación sobre el origen del arma y el motivo por el cual se encontraban con ella.