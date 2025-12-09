“Los chicos no tienen voz”: padres reclaman a la Justicia por denuncias en el Jardín parroquial

Padres y madres del Jardín Margarita A. de Paz se reúnen esta mañana frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz para reclamar avances en las denuncias por presunto abuso sexual que involucran a dos niñas de la institución. La convocatoria apunta a visibilizar la preocupación de las familias ante la falta de definiciones en la causa.

La movilización de hoy se suma a la concentración realizada el viernes pasado, donde más de 150 padres exigieron la renuncia del representante legal y pidieron ser recibidos por las autoridades del establecimiento. Según expresaron, la comunicación del colegio ha sido insuficiente y la carta enviada durante la protesta generó mayor malestar entre los presentes.

Las madres de las niñas insisten en que algo ocurrió y reclaman que se investigue a fondo para conocer la verdad y garantizar la seguridad de los estudiantes. Una de ellas, en diálogo con El Diario, expresó su dolor por la falta de compromiso social: “Es muy triste que nadie se involucre. Estamos hablando de niños de 3 y 4 años, y aunque fueran de 12 o 15, siguen siendo menores y es muy difícil que tengan voz. Agradezco de corazón a quienes están acá ayudándonos, pero ojalá la sociedad cambie. Los chicos no tienen voz y necesitan que hablemos por ellos”.

Las familias reiteran que esperan respuestas claras de la Justicia y transparencia por parte de la institución educativa. La presencia en Tribunales busca renovar ese pedido y acompañar el proceso judicial en curso.