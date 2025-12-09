Más de 60 detenidos en controles policiales en Río Cuarto y Villa María

Un amplio operativo de control desarrollado este fin de semana en Río Cuarto y Villa María dejó como saldo 66 personas detenidas, entre ellas tres menores de edad, según informó la Policía de Córdoba. Las intervenciones incluyeron procedimientos por robos, violencia familiar, tenencia ilegal de armas y otras infracciones penales.

En el marco de los controles, los uniformados secuestraron 114 vehículos, además de cinco armas de fuego, dos rifles de aire comprimido y tres armas blancas, elementos vinculados a distintos hechos investigados.

Los operativos contaron con la colaboración de personal de la Secretaría de Seguridad Municipal, que asistió en tareas de apoyo logístico y prevención en los sectores intervenidos. Según fuentes oficiales, las acciones continuarán durante las próximas semanas para reforzar la presencia policial y reducir hechos delictivos en ambas ciudades.