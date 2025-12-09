Piden juzgar por violencia de género al ex de Lourdes de Bandana

La fiscal Silvana Russi, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°43, solicitó que el empresario Leandro Esteban García Gómez, ex novio de la cantante Lourdes Fernández, sea llevado a juicio oral por diversos episodios de violencia de género ocurridos entre enero y octubre de este año, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas.

En el escrito enviado al juez Diego Slupski, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió que el empresario, de 46 años, sea juzgado como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometido en perjuicio de una persona a la que se le debe un respeto particular y por mediar violencia y coacción; y amenazas coactivas reiteradas en tres oportunidades.

El 23 de octubre de este año García Gómez fue detenido en su departamento del barrio porteño de Palermo tras mantener secuestrada durante días a la artista. La denuncia había sido radicada por la madre de Fernández, quien sostuvo no tener contacto con su hija.

Tras varios intentos de allanamientos, recién en la noche de ese jueves la Policía de la Ciudad logró ingresar al departamento y allí, en un grave estado de vulnerabilidad, los agentes hallaron a la cantante de Bandana, por lo que de manera inmediata se detuvo a su ex pareja.

Fernández se encontraba “sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad” y el imputado fue encontrado escondido en un armario.

“Leandro Esteban García Gómez y Cecilia Lourdes Fernández mantuvieron una relación de pareja conflictiva e intermitente desde principios del año 2020 hasta octubre de 2025, la cual estuvo signada por un sostenido contexto de violencia de género de larga data que se consolidó a través de distintas formas de agresión física y psicológica, conductas reiteradas de manipulación emocional, hostigamiento, control y por un progresivo aislamiento de la víctima respecto de su entorno familiar y afectivo”, describió la fiscal.

Desde el 4 de noviembre el empresario se encuentra procesado con prisión preventiva y ahora, según supo NA, antes de las fiestas el juez Slupski podría dar respuesta del pedido de elevación a juicio.

Durante la investigación la víctima fue evaluada por los profesionales de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en el informe revelaron que “se observaron indicios (...) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (...)”.

Los profesionales, conforme a lo informado por el portal Fiscales, concluyeron que la problemática en la que se encuentra inmersa se trata de un caso de “entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada”.

A su vez, valoraron su situación como “de riesgo alto”, entre otros motivos, debido a “la sobreadaptación”, “el escaso registro de las situaciones atravesadas” y “las características atribuidas a la persona denunciada”.