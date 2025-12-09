Ruta 38: un vehículo dio un tumbo y quedó en un barranco al llegar a Valle Hermoso

Un impactante siniestro vial se registró esta mañana en la Ruta 38, a la altura del ingreso sur a Valle Hermoso, cuando el conductor de un Renault Sandero Stepway, que circulaba en sentido sur, perdió el control del vehículo, dio un tumbo y cayó a un barranco ubicado detrás del cartel de bienvenida a la localidad.

En el automóvil viajaban la pareja del conductor y sus tres hijos menores de edad, quienes fueron asistidos tras el vuelco. De acuerdo con las primeras evaluaciones médicas, no presentaron lesiones.

En el lugar trabajaron Bomberos, un servicio de emergencias médicas, personal de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil e Inspección General del municipio, quienes realizaron las tareas de rescate, evaluación y seguridad en la zona del accidente.