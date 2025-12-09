San Francisco: recibió una transferencia por error, no la devolvió y fue condenado

Un vecino de San Francisco fue condenado por la Justicia luego de comprobarse que recibió una transferencia de dinero por error en su cuenta de Mercado Pago y decidió no devolverla. El fallo fue dictado por el juez Civil de Primera Instancia, Carlos Ignacio Viramonte.

Según consta en el expediente, el demandante explicó que en febrero de este año, por un error involuntario, transfirió desde una caja de ahorro del Banco Macro la suma de $1.796.000 a una cuenta equivocada. Su intención era enviar su sueldo mensual a una cuenta del Banco BBVA, pero el sistema autocompletó el alias con otro usuario y el dinero terminó en una cuenta desconocida.

Al no recibir respuesta del titular que había recibido la transferencia por error, el damnificado inició una demanda civil para recuperar sus fondos.

Durante el proceso, el demandado no asistió a las audiencias ni contestó ninguna de las notificaciones, motivo por el cual el juez lo declaró en rebeldía. Viramonte señaló que la falta total de defensa genera, según el artículo 192 del Código Procesal, una presunción a favor de las afirmaciones del denunciante.

El magistrado además subrayó que no existía entre las partes ningún vínculo previo —comercial, contractual ni de ninguna otra naturaleza— que justificara la transferencia. Por eso, concluyó que el demandado se enriqueció indebidamente a costa del error del remitente.

En su resolución, el juez hizo lugar a la demanda y condenó al acusado a devolver los $1.796.000, más intereses. También impuso el pago de las costas del juicio y dispuso la regulación definitiva de los honorarios del abogado patrocinante, estimados en $691.286, más intereses.