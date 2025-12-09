Terminó hospitalizado luego de chocar con una camioneta en Carlos Paz

Un motociclista de 24 años resultó herido pasado el mediodía de hoy en Villa Carlos Paz, luego de impactar contra una Toyota Hilux SW4 que estaba estacionada sobre calle Vivaldi, en el barrio Villa del Lago.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió a las 12:20, cuando el joven que circulaba en una motocicleta Keller chocó, por motivos que aún se investigan, contra la camioneta perteneciente a un joven de 19 años.

El conductor sufrió politraumatismos en una pierna y en el dedo meñique derecho, por lo que fue trasladado al Hospital Sayago por el servicio de emergencias. Ambos vehículos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.