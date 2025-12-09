Trasladaron órganos desde el aeropuerto para dos intervenciones urgentes en Córdoba

Esta madrugada, un operativo sanitario especial permitió trasladar un hígado, un corazón y dos riñones que habían arribado desde Santiago del Estero al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella. La Policía de Córdoba intervino con un dispositivo de escolta para asegurar el tránsito rápido de las unidades médicas hasta los centros donde se realizarían los procedimientos.

Los órganos fueron derivados al Sanatorio Allende y al Hospital Córdoba, donde los equipos de trasplante aguardaban su llegada para iniciar las intervenciones. Según fuentes oficiales, el operativo se organizó a partir de la notificación de ingreso del vuelo y se activó un corredor sanitario para evitar demoras.

La coordinación entre los servicios de salud y la policía permitió que el material biológico llegara dentro de los tiempos requeridos por los equipos médicos. Las autoridades destacaron la importancia de la logística en estos traslados, donde cada minuto es determinante para la viabilidad de los órganos.