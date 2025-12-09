Un jugador golpeó al árbitro y le fracturó la mandíbula en Villa de Las Rosas

Un partido de la categoría B en Villa de Las Rosas terminó con un episodio de violencia que dejó como saldo a un árbitro gravemente lesionado. El hecho ocurrió este lunes por la noche, al finalizar la final disputada entre Club Las Rosas y Club Barrio Ardiles, cuando un jugador de 25 años agredió al cuarto árbitro.

Según las primeras actuaciones, el incidente se produjo en la zona de Los Eucaliptus. Tras el pitazo final, el jugador se abalanzó sobre el árbitro de 36 años y le aplicó un golpe de puño que le provocó lesiones severas. El diagnóstico médico confirmó doble fractura maxilar y la pérdida de piezas dentarias.

El futbolista fue trasladado por personal del operativo y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras la Fiscalía de turno investiga el caso bajo la carátula de lesiones graves calificadas.